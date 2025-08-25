logo

BTC/USD

111909

ETH/USD

4631.44

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Встретятся ли Зеленский и Путин: бывший директор ЦРУ дал свой прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Встретятся ли Зеленский и Путин: бывший директор ЦРУ дал свой прогноз

Бывший директор ЦРУ называет Путина главным препятствием к миру в Украине

25 августа 2025, 06:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Есть очень большие сомнения, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для обсуждения прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала ABC News высказал бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.

Встретятся ли Зеленский и Путин: бывший директор ЦРУ дал свой прогноз

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

"Сейчас мало что заставляет нас в это верить", — констатировал Петреус.

Генерал отметил, что всем, и даже президенту США Дональду Трампу должно быть понятно, что, несмотря на все его мирные попытки, направленные на прекращение войны, Путин явно не намерен прислушиваться к позиции США, пока ему не предоставят весь Донбасс, за который ему пришлось бы воевать еще годами.

Петреус заявил, что в настоящее время "препятствием к миру" является именно Путин.

Также американский генерал считает, что властям США следует пересмотреть ограничения на некоторые виды оружия, которые они не будут поставлять Украине, и увеличить объем помощи, чтобы положить конец войне.

"Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор. Снять ограничения, изъять $300 млрд замороженных российских активов, передав их Украине. Ввести дополнительные санкции против России, и ограничить экспорт нефти еще сильнее", — сказал Петреус.

Он допустил, что США все еще живут в мирных иллюзиях. Именно поэтому Пентагон ограничивает Украине использование определенных дальнобойных систем против России, полагая, что Владимир Путин все еще намерен заключить мировую.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему подготовка встречи Зеленского и Путина зашла в тупик: какую игру ведут Украина и РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/Politics/former-cia-director-petraeus-putin-obstacle-peace-ukraine/story?id=124922863
Теги:

Новости

Все новости