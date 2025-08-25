Встретятся ли Зеленский и Путин: бывший директор ЦРУ дал свой прогноз

Есть очень большие сомнения, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для обсуждения прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала ABC News высказал бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

"Сейчас мало что заставляет нас в это верить", — констатировал Петреус.

Генерал отметил, что всем, и даже президенту США Дональду Трампу должно быть понятно, что, несмотря на все его мирные попытки, направленные на прекращение войны, Путин явно не намерен прислушиваться к позиции США, пока ему не предоставят весь Донбасс, за который ему пришлось бы воевать еще годами.

Петреус заявил, что в настоящее время "препятствием к миру" является именно Путин.

Также американский генерал считает, что властям США следует пересмотреть ограничения на некоторые виды оружия, которые они не будут поставлять Украине, и увеличить объем помощи, чтобы положить конец войне.

"Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор. Снять ограничения, изъять $300 млрд замороженных российских активов, передав их Украине. Ввести дополнительные санкции против России, и ограничить экспорт нефти еще сильнее", — сказал Петреус.

Он допустил, что США все еще живут в мирных иллюзиях. Именно поэтому Пентагон ограничивает Украине использование определенных дальнобойных систем против России, полагая, что Владимир Путин все еще намерен заключить мировую.

