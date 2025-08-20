logo

Встретятся ли Зеленский и Путин: что теперь говорит Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Встретятся ли Зеленский и Путин: что теперь говорит Трамп

Американский лидер уверяет, что Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи

20 августа 2025, 06:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи.

Встретятся ли Зеленский и Путин: что теперь говорит Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома высказал мнение, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.

Интересно, что сначала Дональд Трамп активно выступал за трехстороннюю встречу, как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что нужна двусторонняя встреча: "Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств".

Президент США говорит, что хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и это может привести к трехстороннему саммиту. 

"Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее чувство", – добавил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне переговоров в Вашингтоне появилась новая деталь, вызвавшая резонанс в медиа. Как сообщает Politico, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин обмолвился о возможности провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

По данным издания, это заявление прозвучало вскользь, без конкретики или объяснений. Когда звонок завершился, находившиеся в Белом доме европейские лидеры обсудили услышанное. По словам одного из присутствующих чиновников, предложение не вызвало никакой серьезной реакции — политики сразу отмахнулись от нее.

Также издание "Комментарии" сообщало – на первый взгляд может показаться, что угрозы, возникшие во время встречи Трампа с Путиным на Аляске, якобы нейтрализованы. Но расслабляться рано. Трамп еще в определенной степени остается под влиянием путина. К тому же, российский диктатор предложил новую ловушку в дальнейшем переговорном процессе. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.




Источник: https://news.sky.com/story/trump-zelenskyy-putin-ukraine-latest-live-updates-12541713
