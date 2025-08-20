Встретятся ли Зеленский и Путин: что теперь говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома высказал мнение, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.

Интересно, что сначала Дональд Трамп активно выступал за трехстороннюю встречу, как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что нужна двусторонняя встреча: "Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств".

Президент США говорит, что хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и это может привести к трехстороннему саммиту.

"Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее чувство", – добавил Трамп.

