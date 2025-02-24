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Вступление Украины в НАТО: у Трампа ошеломили категорическим прогнозом

Он также добавил, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины от Великобритании и Франции.

24 февраля 2025, 17:05
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Клименко Елена

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается. Об этом сообщает CNN.

Вступление Украины в НАТО: у Трампа ошеломили категорическим прогнозом

Фото: из открытых источников

"Этот вопрос не поднимается", – отметил он.

Уолтц пояснил, что Соединенные Штаты не будут стремиться к тому, чтобы Украина стала частью НАТО. Он также добавил, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины от Великобритании и Франции. При этом он ожидает от европейских партнеров, в частности, Франции и Великобритании, более активных действий в помощи Украине.

"Мы полностью привержены НАТО и нашим обязательствам перед другими странами Альянса, но гарантии безопасности для Украины – это другой вопрос", – пояснил Волтц.

Также он упоминал о предстоящем соглашении между США и Украиной о редкоземельных металлах, выразив надежду на его заключение.

Эти заявления прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.

Ранее Волтц призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.

"Снизьте тон, внимательно рассмотрите соглашение и подпишите его", — подчеркнул он.

Также он предупредил украинские власти, что критика со стороны Украины относительно Трампа неприемлема.

"Мы сделали многое для обеспечения безопасности Украины и предоставили ей беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США недопустимо", — подытожил советник.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты Америки выступают против распространения 5 статьи НАТО на европейские войска, которые могут быть направлены в Украину после завершения войны.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-02-20-25/index.html?t=1740063190772
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