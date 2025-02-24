Вступление Украины в НАТО: у Трампа ошеломили категорическим прогнозом

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Клименко Елена
Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается. Об этом сообщает CNN.
Фото: из открытых источников
"Этот вопрос не поднимается", – отметил он.
Уолтц пояснил, что Соединенные Штаты не будут стремиться к тому, чтобы Украина стала частью НАТО. Он также добавил, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины от Великобритании и Франции. При этом он ожидает от европейских партнеров, в частности, Франции и Великобритании, более активных действий в помощи Украине.
"Мы полностью привержены НАТО и нашим обязательствам перед другими странами Альянса, но гарантии безопасности для Украины – это другой вопрос", – пояснил Волтц.
Также он упоминал о предстоящем соглашении между США и Украиной о редкоземельных металлах, выразив надежду на его заключение.
Эти заявления прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уйти в отставку в обмен на членство Украины в НАТО.
Ранее Волтц призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.
"Снизьте тон, внимательно рассмотрите соглашение и подпишите его", — подчеркнул он.
Также он предупредил украинские власти, что критика со стороны Украины относительно Трампа неприемлема.
"Мы сделали многое для обеспечения безопасности Украины и предоставили ей беспрецедентные экономические возможности. Их вмешательство в дела США недопустимо", — подытожил советник.
Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты Америки выступают против распространения 5 статьи НАТО на европейские войска, которые могут быть направлены в Украину после завершения войны.
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