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Вступление Украины в НАТО, ЗАЭС и оккупированные территории: Трамп рассказал о чем договаривается его спецпредставитель с Путиным

Трамп рассказал о продолжающихся сегодня переговорах США и России

13 марта 2025, 19:37 comments7771
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Лиля Воробьева

Американский президент Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по продолжающимся прямо сейчас переговорам США и России. Эти заявления он сделал на встрече с главой НАТО Марком Рютте.

Вступление Украины в НАТО, ЗАЭС и оккупированные территории: Трамп рассказал о чем договаривается его спецпредставитель с Путиным

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мы увидим, готова ли Россия к этому, и если нет, это будет очень разочаровывающий момент для мира", – сказал Трамп об ожидании ответа от России о перемирии.

По его словам, в настоящее время спецпосланник Виткофф и другие представители США проводят переговоры в России по поводу перемирия в Украине.

Трамп заявил, что обсуждают территориальный вопрос, членство Украины в НАТО и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

В Белом доме считают, что взаимодействие с Россией идет нормально.

"Обсуждался вопрос о членстве Украины в НАТО, и все знают, какой ответ на это. Честно говоря, этот ответ известен уже 40 лет. Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждали",- заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил на заявления Путина о перемирии . Трамп прокомментировал заявление Путина о перемирии. Американский президент надеется, что Россия поступит правильно.

Реакция Трампа на заявления Путина по поводу ситуации в Украине не вызвала удивления. По его мнению, все идет хорошо.

"Я получил известие, что в России все идет хорошо. Я надеюсь, что Путин и другие готовы покончить с этим кошмаром. Путин сделал очень многообещающее заявление, но оно было не полным. Хотелось бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Надеемся, что РФ поступит правильно. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным".



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