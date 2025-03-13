Вступление Украины в НАТО, ЗАЭС и оккупированные территории: Трамп рассказал о чем договаривается его спецпредставитель с Путиным

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Американский президент Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по продолжающимся прямо сейчас переговорам США и России. Эти заявления он сделал на встрече с главой НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
По его словам, в настоящее время спецпосланник Виткофф и другие представители США проводят переговоры в России по поводу перемирия в Украине.
Трамп заявил, что обсуждают территориальный вопрос, членство Украины в НАТО и контроль над Запорожской атомной электростанцией.
В Белом доме считают, что взаимодействие с Россией идет нормально.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил на заявления Путина о перемирии . Трамп прокомментировал заявление Путина о перемирии. Американский президент надеется, что Россия поступит правильно.
Реакция Трампа на заявления Путина по поводу ситуации в Украине не вызвала удивления. По его мнению, все идет хорошо.
Новости