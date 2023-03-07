«Вторая армия» мира проигрывает даже «вагнеровцам», - Остин

Россияне продолжают присылать много плохо обученных и плохо оснащенных войск на фронт, и эти армейцы очень быстро встречают свою смерть. Мы будем и дальше наблюдать это с армией РФ, сказал в интервью Министр обороны Ллойд Дж. Остин на встрече с репортерами во время путешествия по Ближнему Востоку, пишут "Комментарии".



Наемники Пригожина оказались лучше российской армии

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"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно управлять своим наступлением. Но эти типы методов были действительно странными, откровенно говоря, немыслимыми", — сказал Остин.

При этом, по словам главы Пентагона, США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

"Несмотря на то, вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели примерных действий российских войск в больших масштабах", — резюмировал он.

Остин, говоря, сколь необходимы силы Вагнера для русских военных усилий отметил и разногласия между наемниками и собственно русскими армейцами.

" Я думаю, что трещины есть. Вы знаете, вы видите, что время от времени это воспроизводится в свободных СМИ " , — говорит Министр обороны США.

На портале "Комментарии" говорилось, что после тяжелых потерь в Бахмуте, в ППК "Вагнер" начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

"Комментариев" писали: Пригожин "легализовал" частную военную компанию, но не все так просто. До середины января 2023 г. деятельность "вагнеровцев" де-юре никак не аргументировалась и существовала активно в основном на войне в Украине.

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