logo

BTC/USD

22362.20

ETH/USD

1563.80

LTC/USD

85.69

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Вторая армия» мира проигрывает даже «вагнеровцам», - Остин
commentss НОВОСТИ Все новости

«Вторая армия» мира проигрывает даже «вагнеровцам», - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ППК "Вагнера" показала себя в войне в Украине более эффективно, чем регулярная российская армия

сегодня, 15:54
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Россияне продолжают присылать много плохо обученных и плохо оснащенных войск на фронт, и эти армейцы очень быстро встречают свою смерть. Мы будем и дальше наблюдать это с армией РФ, сказал в интервью Министр обороны Ллойд Дж. Остин на встрече с репортерами во время путешествия по Ближнему Востоку, пишут "Комментарии".

«Вторая армия» мира проигрывает даже «вагнеровцам», - Остин

Наемники Пригожина оказались лучше российской армии


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно управлять своим наступлением. Но эти типы методов были действительно странными, откровенно говоря, немыслимыми", — сказал Остин.

При этом, по словам главы Пентагона, США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

"Несмотря на то, вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели примерных действий российских войск в больших масштабах", — резюмировал он.

Остин, говоря, сколь необходимы силы Вагнера для русских военных усилий отметил и разногласия между наемниками и собственно русскими армейцами.

" Я думаю, что трещины есть. Вы знаете, вы видите, что время от времени это воспроизводится в свободных СМИ " , — говорит Министр обороны США.

На портале "Комментарии" говорилось, что после тяжелых потерь в Бахмуте, в ППК "Вагнер" начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

"Комментариев" писали: Пригожин "легализовал" частную военную компанию, но не все так просто. До середины января 2023 г. деятельность "вагнеровцев" де-юре никак не аргументировалась и существовала активно в основном на войне в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — Пригожин объявил охоту на зятя Шойгу: какая причина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3319862/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-media-availability-with-reporters-durin/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!