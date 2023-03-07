«Вторая армия» мира проигрывает даже «вагнеровцам», - Остин

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Моесеенко Валентина
Россияне продолжают присылать много плохо обученных и плохо оснащенных войск на фронт, и эти армейцы очень быстро встречают свою смерть. Мы будем и дальше наблюдать это с армией РФ, сказал в интервью Министр обороны Ллойд Дж. Остин на встрече с репортерами во время путешествия по Ближнему Востоку, пишут "Комментарии".
Наемники Пригожина оказались лучше российской армии
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При этом, по словам главы Пентагона, США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.
Остин, говоря, сколь необходимы силы Вагнера для русских военных усилий отметил и разногласия между наемниками и собственно русскими армейцами.
На портале "Комментарии" говорилось, что после тяжелых потерь в Бахмуте, в ППК "Вагнер" начали набирать пациентов психоневрологических диспансеров.
"Комментариев" писали: Пригожин "легализовал" частную военную компанию, но не все так просто. До середины января 2023 г. деятельность "вагнеровцев" де-юре никак не аргументировалась и существовала активно в основном на войне в Украине.
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