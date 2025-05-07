Во второй раз за несколько дней сверхдорогой истребитель ВВС США оказался в Красном море. Как и в случае инцидента неделей ранее, речь идет о самолете F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Harry S. Truman, сообщает CNN.

Второй истребитель США за 60 млн. долларов упал в Красное море

USS Harry S. Truman находится в Красном море в рамках миссии против хуситов.

Согласно сообщению, у истребителя произошел сбой в тормозной системе при попытке сесть на авианосец. Пилоту и стрелкам пришлось катапультироваться. Их подобрал спасательный вертолет, и оба выжили, однако, как сообщает CNN, получили легкие травмы. Самолет упал в море и пока не был поднят.

Неделю назад другой F/A-18 соскользнул с авианосца, когда матросы буксовали самолет в ангар. Авианосец подвергся обстрелу со стороны хуситов и был вынужден маневрировать, чтобы увернуться. Поэтому истребитель и упал за борт. В этот раз, по данным ВМС, тоже обошлось без серьезных последствий и травм.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на четвертом году войны Украина вдруг нашла по-настоящему слабое место РФ. И им, как говорит журналист Денис Казанский, оказалось авиасообщение.

По его словам, в результате массированных дроновых атак в европейской части России сегодня парализованы авиарейсы. В аэропортах – коллапс. Самолеты упраздняются или задерживаются на 8-10 часов. Тысячи пассажиров скопились в аэропортах и ​​не могут вылететь.

"Чтобы добиться такого эффекта даже не нужно куда-то попадать. Дрон может просто летать и нарезать круги, и этого уже достаточно, чтобы останавливать работу аэропортов", — отметил эксперт.

Он добавил, что Украине в этом плане терять нечего – у нас с 2022 года аэропорты и так закрыты. А вот в России, подчеркнул журналист, авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов.