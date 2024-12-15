"Втягиваемся в вечную войну": у Трампа назвали военную помощь Украине "ложной стратегией"

Конгрессмен Майкл Уолц, которого Дональд Трамп намерен назначить советником по вопросам национальной безопасности, считает, что выделение многомиллиардной военной помощи Украине является ошибочной стратегией. В интервью CBS News Волц подчеркнул, что Трамп не поддерживает подход "пустого чека".

Майкл Волц (фото из открытых источников)

"Президент Трамп только заявил в своем интервью журналу Time , что 'пустый чек' не является стратегией. Это какая-то бесконечная война, в которую мы, кажется, попадаем", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ограничении помощи Украине командой Трампа .

Термин "пустой чек" в этом контексте означает неограниченное финансирование, когда получатель имеет возможность самостоятельно определять необходимую сумму. Уолц считает, что Вашингтон должен четко определить цели своей поддержки Украины.

"Что есть успех, отвечающий нашим интересам? Как нам закончить эту войну? Кто должен сидеть за столом переговоров? Какие рамки соглашения? Это те вопросы, над которыми мы размышляем вместе с его (Трампа) прекрасной командой, которую он формирует", — добавил конгрессмен.

При этом Волц выразил надежду, что усилия будут направлены на установление длительной стабильности и прекращение насилия навсегда, а не только временно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана. Майк Уолц, номинант Дональда Трампа на должность советника по национальной безопасности, высказался по поводу предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" в Украине. В программе CBS News Уолц заявил, что идея временного прекращения боевых действий на востоке Украины может получить поддержку международного сообщества.

Он назвал такое перемирие шагом к "прекращению бойни", что могло бы стать положительным первым этапом в разрешении конфликта. Однако Волц предостерег, что важно внимательно оценивать какие-либо условия прекращения огня, чтобы понять, как это повлияет на ситуацию.

