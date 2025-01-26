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Выбор, который не понравится Путину: Трамп раскрыл первую страну, куда поедет в качестве президента

Трамп рассматривает две страны для своего первого международного визита

сегодня, 08:41 comments5274
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп предположил, какую страну он может посетить первой во время своего второго президентского срока. В настоящее время рассматриваются два варианта, сообщает CNN.

Выбор, который не понравится Путину: Трамп раскрыл первую страну, куда поедет в качестве президента

Дональд Трамп

Известно, что Трамп выбирает между Великобританией и Саудовской Аравией.

В частности, как сообщает CNN , во время перелета на борту Air Force One в субботу, 25 января, Трамп отметил, что обычно первым направлением для американских президентов является Великобритания. Однако в прошлый раз он посетил Саудовскую Аравию.

"В прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", — отметил Трамп.

Кроме того, он сообщил, что планирует в ближайшие 24 часа провести разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и выразил ему похвалу за лидерские качества.

При этом известно, что во время своего первого президентского срока в 2017 году Трамп совершил свой первый зарубежный визит в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Это была часть 9-дневного турне по странам Ближнего Востока и Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, считая, что это может способствовать завершению войны России против Украины. Однако министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим подчеркнул, что королевство сосредоточено на долгосрочной стабильности нефтяного рынка, а не на краткосрочных ценовых изменениях. Алибрагим также отметил, что инвестиции в $600 млрд, направленные на расширение экономических связей с США, охватывают как государственные, так и частные закупки.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-president-news-01-25-25#cm6cznnlr00153b6nkojxn5jw
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