Выборы президента США: свежие данные соцопроса

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отрыв от Джо Байдена накануне президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного за неделю до первых дебатов.

По состоянию на 29 сентября, среди тех, кто абсолютно точно пойдет голосовать и определился с кандидатурой, 47% опрошенных готовы поддержать Джо Байдена. Поклонников Дональда Трампа в данной категории — 45%.

Отметим, что в предыдущих опросах разница между претендентами на кресло президента США была более существенная. Байден за месяц потерял около двух процентов голосов, тогда как Трамп сумел прибавить три процента.

Первые дебаты между кандидатами состоятся в Кливленде.

Как ранее сообщали "Комментарии", уже известны главные темы первых дебатов.

За 90 минут Трамп и Байден будут говорить на шесть тем. В частности, речь идет о результатах своей работы на высоких должностях, назначениеи судьи Верховного суда США, COVD-19, экономику, расовые вопросы и насилие в американских городах а также защите избирательного процесса.



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