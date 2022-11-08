Выборы в Конгресс и момент истины: есть ли угроза, что США уменьшат поддержку Украины в войне



















США продолжат поддерживать Украину в войне против России, вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Какие ожидания от этих выборов, в которые, как заявил главарь ЧВК Вагнера – Пригожин, Россия вмешивалась, как и в предыдущие? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Нет особого запроса со стороны избирателей на изменении курса на поддержку Украины

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассуждает так:

"Насчет вмешательства в американские выборы – Пригожин тут напоминает незабвенного Хлестакова из "Ревизора", вышедшего из-под пера украинского писателя Николая Гоголя. Россияне традиционно возлагают надежды на американские выборы, считая, что вероятная победа республиканцев изменит политику США касательно российско-украинской войны в целом и помощи Украине – в частности. Что Штаты больше сосредоточатся не на внешней, а на внутренней арене, на экономических и социальных проблемах. Однако те, кто тешит себя подобными надеждами, забывают, что одно дело – предвыборная риторика, а другое – стратегические вещи".

Республиканцы, напоминает эксперт, не особо сопротивлялись тем решениям в отношении поддержки Украины, которые проводило демократическое большинство в Сенате и Конгрессе ранее. По его мнению, это сохранится и когда большинством станут уже республиканцы (а социология пока на их стороне).

"К тому же, нет особого запроса со стороны избирателей на изменении курса на поддержку Украины. Более того – рядовые американцы в большинстве своем считают, что США должны обязательно помогать нашей стране давать отпор российской агрессии. И республиканцы как нормальные политики будут ориентироваться на общественное мнение", – поясняет Андрей Золотарев.

Показательна, считает он, будет судьба пакета помощи на 50 млрд, которую Байден планирует принять.

"Но даже если республиканцы упрутся, у Белого дома есть и другие инструменты, которые позволяют обходить Конгресс. Тот же уже принятый закон о лендлизе и так далее. Было бы желание и готовность – помощь может оказываться в больших объемах. И вопрос тут скорее в позиции Белого дома, нежели вероятного большинства республиканцев в нижней и верхней палате парламента", – акцентирует политолог.

По его словам, результаты выборов – это скорее о последствиях для Байдена и его партии.

"Если республиканцы возьмут и Сенат, и Палату представителей, Байден рискует превратиться во вторую половину своего срока в "хромую утку", которую будут всячески политически добивать. Как и демократов. Так что больше последствий будет для внутриполитических раскладах в США, нежели в ракурсе российско-украинской войны, – уверяет Андрей Золотарев. – Глобально в ближайшие полгода что-то вряд ли поменяется. Лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса – Кевин Маккарти – уже заявил, что линия на поддержку Украины будет продолжена, просто важно понимать куда и на что идут деньги, как они тратятся. То есть, республиканцы отыграли назад от ряда своих – неприятных для Украины – заявлений, которые я отношу скорее к предвыборной риторике".

Главное значение имеет не партийная составляющая, а общая усталость американского, да и мирового общества от войны в Украине

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что к выборам в Конгресс США у многих странное отношение — как будто это слом времен и смена геополитики.

"В частности тот же Пригожин считает именно так, потому и пытается своей ботофермой на что-то повлиять. Но его попытки — это плевок в океан, солености воды не изменит, – уверяет эксперт. – Штаты — страна с устойчивой демократией и преемственностью власти. И демократы, и республиканцы думают не об Украине, не о России, а о процветании и могуществе США. И если российская недоимиерия определена в качестве нарушителя мирового порядка, во многом поддерживаемого Штатами, то они будут давить и душить этого нарушителя вне зависимости от того, кто имеет большинство в Конгрессе".

Но вот формы и условия поддержки Украины могут быть разными, подчеркивает Александр Кочетков. И здесь, по его мнению, главное значение имеет не партийная составляющая, а общая усталость американского да и мирового общества от войны в Украине – и нарастающее нежелание нести издержки этой войны. Издержки в виде инфляции, роста цен на энергоносители и прочего.

"С Украиной эти экономические ухудшения не связаны, их провоцирует РФ, но обыватель во всех странах не хочет думать, а ищет простые решения. И в этой связи Украине срочно необходимо становиться полезной", – уверен эксперт.

Мы должны, поясняет Александр Кочетков, говорить нашим партнерам не только "Дайте то, предоставьте это", а выучить и другую фразу дипломатического лексикона "Мы хотим предложить вам".

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