Выборы в США: Дональд Трамп идет в суд

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Владимир Лавский
Избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 5 ноября, обратился в суд с иском для приостановки подсчета голосов в штате Джорджия, передает агентство Associated Press.
Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев". По его словам, кампания Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, "пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону".
Как ранее сообщали "Комментарии", Трампу уже начали открыто угрожать.
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