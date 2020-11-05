Выборы в США: Дональд Трамп идет в суд

Избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 5 ноября, обратился в суд с иском для приостановки подсчета голосов в штате Джорджия, передает агентство Associated Press.

Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев". По его словам, кампания Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, "пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону".

Как ранее сообщали "Комментарии", Трампу уже начали открыто угрожать.

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