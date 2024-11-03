Выборы в США ни при чем: что действительно влияет на геополитическую ситуацию в мире

Развитие геополитической ситуации в мире зависит не столько от результатов выборов в Соединенных Штатах, сколько от многих других ключевых факторов, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, одним из таких факторов является способность Европейского Союза, и европейской части НАТО, включая Украину, быстро перебрать на себя, что Украина уже сделала, большую долю ответственности за европейскую безопасность в условиях уменьшения донорства США.

Выборы в США

Еще одним таким фактором, говорит Чалый, является готовность и способность истеблишмента США вернуть единство по отношению к национальным интересам своей страны и ключевым приоритетам во внешней сфере.

Кроме того, на развитие геополитической ситуации в мире влияет динамика экономики и технологического и социального развития Китая и ее совпадение/несовпадение с экспансионистскими целями коммунистического руководства. Также непосредственное влияние на нее, говорит Чалый, оказывают скорости деградации/усиления стран, которые хотят окончательно разрушить еще недавно более или менее работающую международную систему и сосуществование по правилам, не предлагая фактически ничего, кроме острых конфликтов или возвращения к двухполюсному антагонистическому и конфронтационному порядку существования. международной системы

А еще, говорит эксперт, на ситуацию в мире влияют даты испытания/применения после долгой паузы тактического ядерного оружия и реакции на такой шаг ключевых мировых игроков.

Также дальнейшая ситуация в мире, по мнению Чалого, зависит от осознания/не осознания всем человечеством планетарных угроз и приоритета объединения для их преодоления или недопущения, в частности, потенциальной катастрофы в условиях передачи все большей ответственности системам на основе динамично развивающихся искусственного интеллекта.

По мнению Чалого, не последнее место для мира занимает и неспособность воздержаться от погони вооружений в космосе и развязывания третьей мировой войны в киберпространстве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ рассказали, сможет ли Трамп остановить войну в Украине.



