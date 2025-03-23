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Выбросить, как паршивого котенка: инвесторы призывают к радикальным действиям в отношении Маска

Часть инвесторов Tesla призывают совет директоров выгнать Маска из компании

сегодня, 15:31
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Ткачик Олеся

Влиятельный инвестор Tesla Росс Гербер, CEO компании Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, выступил с призывом к совету директоров уволить Илона Маска с должности генерального директора. В интервью Newsweek он заявил, что присутствие Маски в руководстве вредит компании.

Выбросить, как паршивого котенка: инвесторы призывают к радикальным действиям в отношении Маска

Илон Маск

Известно, что Гербер владеет более 250 000 акций Tesla, стоимость которых составила $248,71 за акцию, что эквивалентно примерно £49 миллионам. Однако в конце 2024 года стоимость акций превышала $475.

На вопрос, стоит ли сменить руководителя компании, Гербер ответил однозначным "совершенно". Он также подверг критике совет директоров за то, что она позволила Маску приобрести Twitter (ныне X), не назначив нового руководителя для Tesla.

"Почему совет директоров молча наблюдал, как компания теряла свою ценность до такого уровня, что люди даже начали поджигать автомобили Tesla? Это недопустимое бездействие. Они не сделали ничего, чтобы контролировать поведение Маска, особенно его экстремистские высказывания", – отметил он.

Однако, по словам Гербера, увольнение Маска вряд ли возможно, поскольку совет директоров работает исключительно в его интересах и получает от него щедрое вознаграждение.

"Они не сделают ничего без его разрешения", – добавил инвестор.

Гербер считает, что именно действия Маска повлекли за собой падение стоимости акций компании – в 2025 году их цена снизилась на 37%. Это не первый случай, когда он призывает Маска уйти с должности: подобное заявление он сделал и в интервью Sky News.

Впрочем, не все акционеры разделяют его мнение. Другой крупный инвестор, Кристофер Цай, заявил, что не поддерживает отставку Маска.

"Я высоко ценю Маска, даже если его действия нередко привлекают излишнее внимание. Мы категорически против любых попыток отстранить его от должности. Он создал огромную ценность для акционеров и неоднократно демонстрировал уникальную способность успешно управлять несколькими бизнесами одновременно" – заявил Цай.

Он также отметил, что его компания смогла увеличить вложенные средства в Tesla в шесть раз с 2020 года.

Тем временем компания сталкивается с волной вандализма – автомобили Tesla становятся мишенью нападений. Однако Маск в комментарии для Fox News отверг какие-либо обвинения, заявив: "Мы никогда не делали ничего вредного".

Хотя акционеры теоретически могут повлиять на совет директоров и инициировать увольнение Маска, такой шаг возможен лишь в случае серьезных нарушений, таких как пренебрежение финансовыми обязанностями или значительное ухудшение финансовых показателей компании, объясняет профессор предпринимательства Университета Сиракуз Дэвид Парк.

К концу прошлого месяца Маск владел около 12% акций Tesla.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дочь Маска нещадно раскритиковала его.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/elon-musk-could-kicked-out-34914403
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