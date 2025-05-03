Представитель Государственного департамента США Темми Брюс объяснила заявление о возможном выходе Соединенных Штатов из переговоров об окончании войны между Украиной и Россией. По ее словам, в настоящее время США ведут попытки установить перемирие, но если не будет изменений в позициях Киева и Москвы, Вашингтон покинет инициативу по переговорам.

Спикер Госдепа США Темми Брюс. Фото из открытых источников

Темми Брюс в эфире телекомпании Fox News прокомментировала заявление Государственного департамента США о "выходе из переговоров по войне". Как пояснила Брюс, США выступают посредником в попытках закончить войну в Украине. Однако, если не будет прогресса, то позиция США претерпит изменения.

"Сейчас наша позиция остается той же. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Однако мы еще не находимся в такой точке, решения по этому поводу будут принимать президент и госсекретарь", — сказала Брюс.

Представитель Госдепа подчеркнула, что несмотря на возможный выход США из переговоров, Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать идею мира в Украине и будет помогать в урегулировании попыток закончить войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнаружили смену приоритетов войны в Украине от российского диктатора Владимира Путина. Какую новую фазу войны следует ждать от России.

Также "Комментарии" писали об экс-руководителе ЦРУ Ральфе Гуффе, который рассказал о циничном шаге Запада. По его словам, война в Украине могла закончиться раньше, однако США и другие партнеры не предоставили достаточное количество оружия для Киева. Гуфф убежден, что это привело к затягиванию войны в Украине.