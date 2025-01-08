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Вынесение приговора Трампу: стало известно, какое решение принял суд

Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.

сегодня, 08:08
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Кравцев Сергей

Апелляционный суд Нью-Йорка отказался перенести на другую дату вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу. Речь о деле насчет подкупа порнозвезды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Hill".

Вынесение приговора Трампу: стало известно, какое решение принял суд

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Судья Эллен Гесмер из апелляционного суда отклонила экстренное ходатайство Трампа о немедленном прекращении судебного процесса, который должен закрепить его статус правонарушителя до возвращения в Белый дом.

Как пишет издание, теперь Дональд Трамп, вероятнее всего, обратиться к коллегии апелляционного суда, чтобы остановить вынесение приговора. В то же время он обжалует два решения судьи Хуана Мерчана, позволяющие оставить в силе его приговор по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат порнозвезде.

Дональд Трамп попросил назначить дату слушаний на 27 января, через неделю после инаугурации, когда дело, как ожидается, будет заморожено.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой уже знают причины отсрочки визита отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Телеведущий высказали предположение, что интервью президента Украины для американского подкастера Лекса Фридмана могло повлиять на отложение визита Кита Келлога в Украину. Второе предположение касалось того, что возможно в будущей администрации США начинают понимать, что нет реальных механизмов для быстрого завершения войны в Украине и нет фундамента, чтобы начинать переговоры о прекращении войны. Именно поэтому приезд Келлога отложили.




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