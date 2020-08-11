Выступление Трампа в Белом доме прервали выстрелы

Дональда Трампа уводят с брифинга. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Два человека пострадали во время стрельбы около Белого дома в США. В частности, ранения получил сотрудник Секретной службы, которая охраняет первых лиц США. Об этом сообщили на официальной странице ведомства в Twitter.

Выстрелы у резиденции американского президента прозвучали как раз в тот момент, когда Дональд Трамп вышел к журналистам на пресс-конференцию. Ее проводили внутри Белого дома. Однако как только стало известно о стрельбе, главу государства тут же, не объясняя причин, увели из зала сотрудники Секретной службы.

Позже президент США вернулся и сам объяснил, что произошло.

"Действительно была стрельба около Белого дома, но она произошла за забором", - сказал Трамп.

Он предполагает, что эти выстрелы не имеют к нему никакого отношения.

В больнице оказался охранник Секретной службы, а также мужчина, открывший стрельбу.

"Мы подтверждаем, что на углу Пенсильвания-авеню и семнадцатой улицы была стрельба, в которой участвовал наш сотрудник. Он и мужчина, открывший огонь, госпитализированы. Охраняемые лица во время инцидента не пострадали и не подвергались опасности. Не был поврежден и комплекс Белого дома", - говорится в сообщении Секретной службы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США трое вооруженных подростков проникли в резиденцию Дональда Трампа.

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