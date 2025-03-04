Выступление Трампа в Конгрессе под угрозой: в ход пойдут плакаты, яйца и карманные конституции.

Депутаты-республиканцы обсуждают различные варианты протеста против выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, которое состоится сегодня, 4 марта. Об этом сообщили несколько членов Палаты представителей в комментарии для издания Axios.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

В частности, некоторые депутаты готовят символические предметы для протеста, в том числе плакаты, яйца, пустые упаковки от яиц (как намек на рост цен на яйца в США), карманные конституции (что символизирует нарушение Конституции Трампом), а также хлопушки и красные карточки.

Кроме того, некоторые демократы планируют раздать протестующим галстуки в цветах украинского флага, а также рассматривают вариант "молчаливого протеста", во время которого они не будут аплодировать Трампу и не будут реагировать на его выступление.

В Axios подчеркивают, что среди демократов, как в Конгрессе, так и за его пределами, существуют разногласия по поводу того, какой способ протеста будет наиболее уместным и эффективным. Возможно, некоторые законодатели покинут зал, если Трамп произнесет определенные высказывания, которые они считают неприязненными.

Один из демократов Палаты представителей заявил, что критика Трампом детей-трансгендеров "перешла границу". Он отметил, что некоторые коллеги могут покинуть зал, чтобы таким образом выразить свое недовольство.

"Есть избиратели, которые хотят, чтобы демократы сорвали выступление, и есть другие, считающие, что это лишь усилит поддержку Трампа", – сказал один из депутатов.

Ранее сообщалось, что демократы резко критикуют Трампа из-за приостановки помощи Украине, обвиняя его в том, что он фактически подчиняется российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, Axios писал, что демократы готовятся к "разгрому" Трампа из-за его позиции по прекращению помощи Украине, удивлены его примирительными заявлениями по России.

Как уже писали "Комментарии", конгрессмен-демократ украинского происхождения Евгений Виндман предусмотрел, что в течение следующих трех-шести месяцев Украина будет под сильным давлением.