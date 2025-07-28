Трамп сократит дедлайн для Путина: что изменило мнение президента США

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить сроки, отведенные российскому диктатору Владимиру Путину для окончания войны в Украине. По словам американского лидера, причиной смены дедлайна стали новые удары по украинским городам, свидетельствующим о нежелании Кремля искать мирное решение.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп выступил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, где выразил резкое разочарование действиями Владимира Путина и намекнул на приближение более жестких мер.
По его словам, после российских ударов "тела валяются по всей улице", а "так не надо делать". Трамп подчеркнул, что "очень разочарован Путиным".
Трамп припомнил, что ранее установил Москве ультиматум на 50 дней для прекращения огня в Украине, который должен был закончиться до 2 сентября. Если Россия не согласится, США обещали ввести новые санкции. Однако теперь Трамп заявил, что готов сократить дедлайн для Путина.
Напомним, что в июле Трамп анонсировал введение "жестких" пошлин против России, если та не пойдет на прекращение войны. Речь шла о 100-процентных "вторичных" тарифах, которые коснутся не только самой РФ, но и стран, продолжающих сотрудничать с Москвой, несмотря на санкции, в том числе Китай и Индию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Медведев тремя словами ответил на ультиматум Трампа к Путину.
Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли план Трампа по завершению войны в Украине.