Президент США Дональд Трамп заявлял, что сможет без особого труда завершить войну между Россией и Украиной.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Впрочем, по его собственному признанию, реальность оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. Об этом Трамп рассказал в интервью радиостанции 77 WABC.

Политик подчеркнул, что в начале своего второго президентского срока якобы завершил семь военных конфликтов, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и продолжались десятки лет.

В то же время он добавил, что рассчитывал быстро урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом, ведь в прошлом у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

"Кажется, каждый раз, когда я думаю, что мы уже близки, он (Путин – ред.) снова сбрасывает бомбу на кого-то, и это просто ужасно. Я очень удивлен. Честно, я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай — Россия и Украина. Я говорил, что он будет решен между собой и Зелено. Но все будет решено довольно быстро. ненависти, как вы знаете, много вражды, и уже пролито очень много крови", — подчеркнул Трамп.

Он также повторил свою оценку, что в ходе войны еженедельно погибают от 5 до 7 тысяч человек.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о разных сценариях Трампа закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп способен окончить войну России против Украины. Однако, по словам украинского лидера, у команды Трампа существуют разные видения того, каким образом это можно сделать.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что война остается сложным и многомерным конфликтом, однако у Трампа есть все инструменты, чтобы приблизить ее завершение.

Президент подчеркнул, что окончание войны должно состояться таким образом, чтобы конфликт не возобновился снова. Зеленский подчеркнул важность создания долговременных гарантий безопасности, которые смогут предотвратить повторение агрессии со стороны России.