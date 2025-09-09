"Я очень удивлен": Трамп сделал относительно Путина неожиданное признание

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявлял, что сможет без особого труда завершить войну между Россией и Украиной.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Впрочем, по его собственному признанию, реальность оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. Об этом Трамп рассказал в интервью радиостанции 77 WABC.
Политик подчеркнул, что в начале своего второго президентского срока якобы завершил семь военных конфликтов, большинство из которых, по его словам, считались "неразрешимыми" и продолжались десятки лет.
В то же время он добавил, что рассчитывал быстро урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом, ведь в прошлом у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Он также повторил свою оценку, что в ходе войны еженедельно погибают от 5 до 7 тысяч человек.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о разных сценариях Трампа закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп способен окончить войну России против Украины. Однако, по словам украинского лидера, у команды Трампа существуют разные видения того, каким образом это можно сделать.Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что война остается сложным и многомерным конфликтом, однако у Трампа есть все инструменты, чтобы приблизить ее завершение.