Ядерная угроза для Украины может резко увеличиться: в чем причина

Украинцам есть смысл достаточно внимательно следить за событиями в Иране, в частности, по уничтожению ядерного объекта в Фордо. Это имеет к нам прямое отношение. Такое мнение выловил аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, что на этом подземном объекте производится окончательное обогащение урана235 до оружейного уровня. И там же могут выполняться работы по производству реального ядерного устройства, которое может быть использовано в боевых действиях. Соответственно, этот объект Израиля и США следует уничтожить максимально надежно. Но он находится на глубине нескольких сот метров в скальной породе.

"И в этом смысле становится понятным, почему Трамп недавно пожаловался, что ему так же тяжело, как и президенту Трумэну. Именно Трумэн принял решение сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И понятно, почему "самолет "Судного дня", в котором должен скрываться президент США во время ядерной войны, переброшен на авиабазу Эндрюс. И почему заметные республиканцы стали решительно выступать против ударов США по Ирану. И наконец, с какой стати американская пресса сообщает, что в Белом Доме рассматривают вариант применения тактического ЯО", – отметил эксперт.

Александр Кочетков отметил, что решение об атаке Фордо еще не принято. Информационные истоки по ЯО могут оказаться обычными вбросами. Хотя от неадекватного Трампа можно ждать чего угодно. Неиспользование в мире ядерного оружия держится лишь на понимании, что допустившая такое страна и лидер будут либо совместно уничтожены, либо превратятся в полного изгоя. Но если ядерное оружие используют США, то это будет фактически разрешением для всех остальных.

"Сразу кардинальным образом увеличится вероятность применения ЕС в конфликте между Индией и Пакистаном, между Северной и Южной Кореями. А Украине придется надеяться только на несуразность российского ЯО и на мастерство наших бойцов ПВО-ПРО. Потому что Путин давно готов ударить по нам тактической ядеркой, но опасается реакции мирового сообщества, США в первую очередь", – отметил аналитик.

Политтехнолог советует следить за развитием событий и надеяться, что у США хватит мер предосторожности (Сенат и Конгресс), чтобы не допустить самоубийственного для человечества сценария.

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