Ядерная угроза для Украины может резко увеличиться: в чем причина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинцам есть смысл достаточно внимательно следить за событиями в Иране, в частности, по уничтожению ядерного объекта в Фордо. Это имеет к нам прямое отношение. Такое мнение выловил аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт пояснил, что на этом подземном объекте производится окончательное обогащение урана235 до оружейного уровня. И там же могут выполняться работы по производству реального ядерного устройства, которое может быть использовано в боевых действиях. Соответственно, этот объект Израиля и США следует уничтожить максимально надежно. Но он находится на глубине нескольких сот метров в скальной породе.
Александр Кочетков отметил, что решение об атаке Фордо еще не принято. Информационные истоки по ЯО могут оказаться обычными вбросами. Хотя от неадекватного Трампа можно ждать чего угодно. Неиспользование в мире ядерного оружия держится лишь на понимании, что допустившая такое страна и лидер будут либо совместно уничтожены, либо превратятся в полного изгоя. Но если ядерное оружие используют США, то это будет фактически разрешением для всех остальных.
Политтехнолог советует следить за развитием событий и надеяться, что у США хватит мер предосторожности (Сенат и Конгресс), чтобы не допустить самоубийственного для человечества сценария.
Читайте на портале "Комментарии" — стала известна настоящая причина , почему Трамп боится вступать в войну против Ирана.
Новости