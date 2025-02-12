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Ядерные бомбардировщики США уже в Европе: что произошло

Штаты перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

12 февраля 2025, 22:12
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Марьян Ощановский

Два самолета B-52H Stratofortresses военно-воздушных сил США, способных нести ядерное оружие, прибыли на базу Фэрфорд в Великобритании.

Ядерные бомбардировщики США уже в Европе: что произошло

Американские бомбардировщики прибыли в Европу. Фото из открытых источников

Как сообщает издание UK Aviation News, американские самолеты являются частью 69-й бомбардировочной эскадрильи, которая дислоцируется на авиабазе Майнот в Северной Дакоте.

Издание пишет, что в ближайшее время в Великобритании приземлятся еще два таких самолета. Подробности развертывания самолетов пока не разглашаются.

Ранее B-52 из Ферфорда принимали участие в учениях НАТО на Балтике, предупреждая возможную российскую агрессию в регионе. С ноября по середину декабря прошлого года бомбардировщики выполнили серию из девяти полетов с учебным бомбометанием над Финляндией, Швецией и Литвой. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.



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Источник: https://ukaviation.news/usaf-heavy-bombers-arrive-in-gloucesteshire-for-latest-deployment/#google_vignette
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