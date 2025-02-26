Яичный кризис в США: Турция готовит сотни миллионов яиц для отправки в Америку

В США продолжается яичный кризис из-за птичьего гриппа, который привел к рекордному росту цен и дефициту яиц в магазинах. Как следствие, американские компании были вынуждены обратиться в Турцию, которая, как ожидается, поставит в США 420 миллионов яиц.

США импортирует из Турции рекордное количество яиц. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, птичий грипп в США с 2022 года уничтожил более 140 миллионов кур-несушек, в том числе 17 миллионов были убиты только за последние два месяца 2024 года. Эта ситуация привела к дефициту яиц в США и резкому удорожанию этого продукта.

Последний месячный индекс потребительских цен показал, что средняя цена 12 яиц класса А в США достигла 4,95 доллара в январе. Эта сумма превысила предыдущий рекорд в 4,82 – который был создан двумя годами ранее. Однако в 2023 году 12 яиц в США стоили всего 2,04 доллара, таким образом яйца подорожали более чем в два раза. Кроме того, некоторые магазины выставляли цены на яйца в 10-12 долларов и продавали не более двух лотков в одни руки.

По данным American Egg Board, Соединенные Штаты производят в среднем более 7,5 миллиарда яиц в год. Это количество уменьшится, поскольку птичий грипп продолжает убивать все больше птиц. Чтобы снизить дефицит, американские компании начали искать яйца за границей и обратились к Турции.

"Мы поддерживаем временное импортирование яичных продуктов, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с запасами яиц в США в это сложное время постоянного обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа", – сказал генеральный директор United Egg Producers Чед Грегори.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали из Турции 71 миллион яиц. Однако в этом году цифра импорта вырастет в шесть раз, до 420 миллионов яиц импортируют из Турции – это самый большой экспортный объем в истории страны. Ожидается, что Турция поставит 240 миллионов яиц в США до июля, а остальные – до конца года.

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