Ястребы из команды Трампа рассказали, каких принципов будут придерживаться в вопросе Украины

Сенатор Марк Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить госсекретарем США, заявил о готовности следовать принципу "обеспечения мира через силу" во внешней политике будущей администрации. Об этом он сообщил в сообщении на платформе X.

Дональд Трамп

Рубио подчеркнул свою ответственность за руководство Госдепартаментом и выразил благодарность Трампу за доверие.

"Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", — заверил Рубио.

Сенатор также выразил надежду на поддержку своей кандидатуры в Сенате, без одобрения которой он не сможет занять должность госсекретаря. Голосование ожидается к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

В свою очередь конгрессмен Майк Волц, который, вероятно, займет должность советника по национальной безопасности в администрации Трампа, отметил, что новоизбранный президент США намерен содействовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы достичь завершения войны. По словам Волца, Трамп настроен привести обе стороны к переговорному столу с целью прекращения конфликта.

Волц добавил, что направление политики по Украине будет определять сам Трамп: "Это решение принадлежит президенту, а не мне", — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что не все предлагаемые новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры будут утверждены в должностях. Кого-то собьют умеренные, на кого вытащат еще больше критического компромата, и они сами откажутся. Ибо даже Трамп с властными полномочиями президента и властью над партией не может назначить все, что хочет. Впрочем, сейчас Трамп такими кадровыми решениями заявляет о своей переговорной позиции.





