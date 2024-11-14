logo

BTC/USD

88349.06

ETH/USD

3112.80

LTC/USD

79.33

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ястребы из команды Трампа рассказали, каких принципов будут придерживаться в вопросе Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Ястребы из команды Трампа рассказали, каких принципов будут придерживаться в вопросе Украины

Рубио и Волц рассказали, что Трамп будет добиваться обеспечения мира в Украине через силу

сегодня, 17:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Сенатор Марк Рубио, которого Дональд Трамп планирует назначить госсекретарем США, заявил о готовности следовать принципу "обеспечения мира через силу" во внешней политике будущей администрации. Об этом он сообщил в сообщении на платформе X.

Ястребы из команды Трампа рассказали, каких принципов будут придерживаться в вопросе Украины

Дональд Трамп

Рубио подчеркнул свою ответственность за руководство Госдепартаментом и выразил благодарность Трампу за доверие.

"Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", — заверил Рубио.

Сенатор также выразил надежду на поддержку своей кандидатуры в Сенате, без одобрения которой он не сможет занять должность госсекретаря. Голосование ожидается к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

В свою очередь конгрессмен Майк Волц, который, вероятно, займет должность советника по национальной безопасности в администрации Трампа, отметил, что новоизбранный президент США намерен содействовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы достичь завершения войны. По словам Волца, Трамп настроен привести обе стороны к переговорному столу с целью прекращения конфликта.

Волц добавил, что направление политики по Украине будет определять сам Трамп: "Это решение принадлежит президенту, а не мне", — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что не все предлагаемые новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры будут утверждены в должностях. Кого-то собьют умеренные, на кого вытащат еще больше критического компромата, и они сами откажутся. Ибо даже Трамп с властными полномочиями президента и властью над партией не может назначить все, что хочет. Впрочем, сейчас Трамп такими кадровыми решениями заявляет о своей переговорной позиции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости