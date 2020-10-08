Йельский университет выложил самый популярный курс в открытый доступ

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Виолетта Комаровская
Самый популярный онлайн-курс Йельского университета "Наука о благополучии" появился в открытом доступе. Лекции и практические занятия помогают людям стать счастливее. И теперь получить их можно абсолютно бесплатно, сообщает Business Insider.
Йельский университет. Фото: tonkosti.ru
Курс "Наука о благополучии" разработала профессор психологии Лори Сантос. Она презентовала его в 2018 году. С тех пор его прослушал в университете каждый четвертый студент.
В своем курсе Лори Сантос поднимает такие темы:
- самые популярные ошибки в представлениях о счастье;
- почему не все наши ожидания оправдываются;
- можно ли преодолеть предрассудки, и как это сделать?
- что может сделать нас счастливыми;
- практические занятия.
В начале курса каждый желающий должен будет заполнить две анкеты, чтобы понять исходный уровень счастья на данный момент. В конце слушатели сделают то же самое, чтобы увидеть, какие изменения произошли.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какое хобби делает людей счастливыми.
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