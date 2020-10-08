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Йельский университет выложил самый популярный курс в открытый доступ

В бесплатном курсе доступны видеолекции, дополнительная литература, а также практические занятия для выработки счастливых привычек

сегодня, 06:14
Автор:

Виолетта Комаровская

Самый популярный онлайн-курс Йельского университета "Наука о благополучии" появился в открытом доступе. Лекции и практические занятия помогают людям стать счастливее. И теперь получить их можно абсолютно бесплатно, сообщает Business Insider.

Йельский университет выложил самый популярный курс в открытый доступ

Йельский университет. Фото: tonkosti.ru

Курс "Наука о благополучии" разработала профессор психологии Лори Сантос. Она презентовала его в 2018 году. С тех пор его прослушал в университете каждый четвертый студент. 

"Обычно один курс посещает около 600 студентов. В то же время, на этот записались 1182 человека. Мы понимаем, какой это огромный успех. Поэтому теперь любой желающий получит доступ к курсу The Science of Well-Being", — рассказали в Йеле. 

В своем курсе Лори Сантос поднимает такие темы: 

- самые популярные ошибки в представлениях о счастье;

- почему не все наши ожидания оправдываются;

- можно ли преодолеть предрассудки, и как это сделать?

- что может сделать нас счастливыми;

- практические занятия.

В начале курса каждый желающий должен будет заполнить две анкеты, чтобы понять исходный уровень счастья на данный момент. В конце слушатели сделают то же самое, чтобы увидеть, какие изменения произошли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какое хобби делает людей счастливыми


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