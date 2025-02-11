Зачем Трамп перепостил слова Путина: стали известны подлинные намерения главы США

Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях заявление Владимира Путина, в котором российский диктатор предрекает, что Европа "встанет у ног хозяина". Такой жест президента США может иметь несколько скрытых мотивов, отметил в эфире 24 канала эксперт по международным вопросам Станислав Желиховский.

Дональд Трамп

В частности, Путин в своем заявлении утверждал, что Трамп, имея решительный характер, "скоро наведет порядок" в Европе, а ее страны "будут стоять у ног хозяина и нежно помахивать хвостиком". Трамп, в свою очередь, не сопровождал перепост никакими комментариями, что лишь усиливает спекуляции по поводу его намерений.

По мнению Желиховского, слова кремлевского диктатора не соответствуют действительности, поскольку Европа не является вассалом США, а равноправным партнером. Более того, такие заявления могут лишь укрепить трансатлантические отношения, а не ослабить их.

Эксперт выделяет несколько причин, по которым Трамп мог решить распространить заявление Путина. Во-первых, это нарциссизм и самолюбование. По его словам, Трамп известен своей любовью к лести. Кремль, вероятно, рассчитывает на его эгоцентричность в надежде получить выгодное соглашение для России.

Во-вторых, такой перепост Трамп мог послать сигнал Европе. То есть, говорит эксперт, американский президент мог намекнуть европейским партнерам на возможные пошлины, уход США от европейских дел или на то, что Вашингтон стремится к более выгодным условиям сотрудничества.

В третьих, говорит Желиховский, Трамп таким образом мог продемонстрировать свою открытость к переговорам с Путиным. То есть, отмечает эксперт, это может быть своеобразный "пасс" Кремля – мол, Трамп готов вывести Россию из международной изоляции, если это принесет ему определенные политические дивиденды.

Также нельзя исключать, что таким образом Трамп намекает на возможное формирование новой модели отношений между США и Россией, которая, по его мнению, может стать основой дальнейших договоренностей. Однако, как подчеркнул Желиховский, главным вопросом остается завершение горячей фазы войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп запостил высказывания Путина.



