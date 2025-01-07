Задачи Келлога резко изменились: с чем приедет в Украину после инаугурации Трампа

Специальный представитель США Кит Келлог решил перенести свою поездку в Киев на период после инаугурации Дональда Трампа. Сначала визит планировали еще до 20 января, но его перенос стал неожиданностью для украинской стороны. Как отметил в эфире 24 канала политолог Дмитрий Шеренговский, подготовка к визиту активно велась украинским МИДом и Офисом Президента. Владимир Зеленский также подтверждал готовность принять американского представителя.

Кит Келлог

По его словам, эта поездка должна стать важным этапом в формировании первой программы действий новой администрации США по Украине, которая могла бы стать основой для потенциальных переговоров о прекращении боевых действий. В планах было привлечение европейских столиц, в частности Парижа, Рима, а также Ватикана для создания широкой платформы контактов.

Причины перенесения визита официально не объявлены. Впрочем, по словам Шеренговского, администрация Трампа, по всей вероятности, решила взять больше времени для подготовки.

"Стает понятно, что администрация Трампа решила не торопиться. Мы хорошо помним о планах завершить войну через 24 часа. Конечно, это какая-то чушь, потому что после встреч с Макроном и Зеленским, после детального ознакомления с ситуацией – звучали более осторожные заявления", — подчеркнул политолог.

По его словам, решение отложить поездку может свидетельствовать о том, что Келлог прибудет в Киев уже с четкими предложениями и конкретными договоренностями, а не только для ознакомления с ситуацией, как это было раньше.

"Келлог должен уже ехать не с функцией разведки, которую провел сам Трамп, а с функцией вносить какие-то предложения и вести договоренности", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что именно это и есть единственное рациональное объяснение, почему поездку отложили, а все планы резко перенесли на потом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Келлог мин отменит визит в Киев.



