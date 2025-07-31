Заговор Трампа и России: в ФБР обнаружили секретные документы

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Кравцев Сергей
Директор ФБР Каш Патель нашел секретные документы по расследованию завязок президента США Дональда Трампа с Россией в "мешках для сжигания". Об этом сообщает "Fox News", со ссылкой на источники.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
СМИ стало известно, что Патель нашел в тайной комнате несколько "мешков для сжигания", заполненных тысячами документов с грифом "секретно".
Сообщается, что среди этих документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора Джона Дарема с разведданными, которые изучал прокурор.
Источники издания сообщили о некоторых аспектах содержания секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывающие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о вероятном заговоре Трампа с Россией, еще до того, как бюро начало свое противоречие.
Источники сообщили Fox News, что Патель и его команда обнаружили ранее закрытый информационный центр (SCIF) в штаб-квартире ФБР.
Издание отмечает, что обратилось за комментариями к предыдущим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получило ответов.
Патель и его сотрудники анализируют документы, часть из которых касаются деликатных расследований, в частности, начального расследования ФБР по связям Трампа и России.
При этом точно неясно, что именно содержит последние документы, но источники сообщили Fox News, что последний доступ был сделан по запросу Грассли.
Грассли делал запрос на информацию, связанную с расследованием дела Дарема, после того, как тогдашний специальный прокурор Роберт Мюллер завершил свое многолетнее расследование происхождения расследования соглашения Трампа и России, включая злоупотребление разведывательным сообществом во время и после выборов 2016 года.
Источники сообщили Fox News, что команда Грассли сейчас пересматривает основную информацию в рамках своей следственной работы.
Что касается других записей, сотрудники Пателя заняты тем, чтобы передать их Конгрессу в соответствии с запросами на расследование, поданными комитетами по юрисдикции.
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