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Заговор Трампа и России: в ФБР обнаружили секретные документы

По информации СМИ, в ФБР обнаружили секретные документы по связям Трампа и России в "мешках для сжигания"

31 июля 2025, 07:26 comments1079
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Кравцев Сергей

Директор ФБР Каш Патель нашел секретные документы по расследованию завязок президента США Дональда Трампа с Россией в "мешках для сжигания". Об этом сообщает "Fox News", со ссылкой на источники.

Заговор Трампа и России: в ФБР обнаружили секретные документы

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что Патель нашел в тайной комнате несколько "мешков для сжигания", заполненных тысячами документов с грифом "секретно".

Сообщается, что среди этих документов было секретное приложение к отчету бывшего спецпрокурора Джона Дарема с разведданными, которые изучал прокурор.

"Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесной координации с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбард, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Агентства национальной безопасности Уильямом Хартманом. Рассекреченное приложение будет передано главе Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который обнародует документ", – говорится в материале "Fox News".

Источники издания сообщили о некоторых аспектах содержания секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывающие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о вероятном заговоре Трампа с Россией, еще до того, как бюро начало свое противоречие.

Источники сообщили Fox News, что Патель и его команда обнаружили ранее закрытый информационный центр (SCIF) в штаб-квартире ФБР.

Издание отмечает, что обратилось за комментариями к предыдущим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получило ответов.

Патель и его сотрудники анализируют документы, часть из которых касаются деликатных расследований, в частности, начального расследования ФБР по связям Трампа и России.

При этом точно неясно, что именно содержит последние документы, но источники сообщили Fox News, что последний доступ был сделан по запросу Грассли.

Грассли делал запрос на информацию, связанную с расследованием дела Дарема, после того, как тогдашний специальный прокурор Роберт Мюллер завершил свое многолетнее расследование происхождения расследования соглашения Трампа и России, включая злоупотребление разведывательным сообществом во время и после выборов 2016 года.

Источники сообщили Fox News, что команда Грассли сейчас пересматривает основную информацию в рамках своей следственной работы.

Что касается других записей, сотрудники Пателя заняты тем, чтобы передать их Конгрессу в соответствии с запросами на расследование, поданными комитетами по юрисдикции.

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Источник: https://www.foxnews.com/politics/patel-found-thousands-sensitive-trump-russia-probe-docs-inside-burn-bags-secret-room-fbi?fbclid=IwY2xjawL3g2RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFObnlTWmlFSWduZ05xeGpnAR6EbwhwO2SMy68rfYIZTgEU9LTiA2HbsS_r9GEBbp85aRbNEs041bA8bnDYTg_aem_F
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