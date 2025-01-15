Заканчиваются люди: кандидат Трампа в госсекретари США посоветовал Украине идти на уступки

Кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио, предложенный Дональдом Трампом, выразил мнение, что завершение войны в Украине должно стать официальной политикой Соединенных Штатов. Для достижения мира, по его словам, необходимы уступки с обеих сторон. Об этом сообщает NBC News .

Марко Рубио и Трамп (фото из открытых источников)

"Я хочу, чтобы прекратились смерти. Я хочу, чтобы люди перестали умирать. Я хочу, чтобы прекратились убийства. И, честно говоря, я не понимаю, как можно не поддерживать этого. Разрушения, которые переживает Украина, чрезвычайны", – заявил Рубио во время слушаний в Сенате.

Он подчеркнул, что Россия не способна захватить всю Украину из-за ее значительных размеров и храбрости украинцев, отчаянно защищающих свою землю. Однако Рубио также выразил мнение, что полностью вытеснить российские войска с оккупированных территорий будет очень тяжело.

"Проблема Украины не в том, что у нее кончаются деньги, а в том, что у нее заканчиваются люди. Здесь важна разница в ресурсах. То, что сделал Путин, неприемлемо, в этом нет сомнений. Но эта война должна закончиться. Я думаю , это должно стать официальной политикой США — стремиться к завершению конфликта", — отметил Рубио.

Сенатор подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта требует сложных дипломатических усилий, а также готовности к уступкам как со стороны России, так и Украины и США.

"Необходимы уступки от Российской Федерации, а также от украинцев и Соединенных Штатов. Здесь важно сохранить баланс между сторонами. Невозможно достичь прекращения огня и мирного урегулирования, если у каждой из сторон нет определенных рычагов влияния", – добавил Рубио.

Сенатор также выразил обеспокоенность тем, что Путин пытается усилить свое влияние, чтобы заставить Украину согласиться на нейтралитет и в будущем снова начать агрессию.

"Это неприемлемо для международного сообщества. По той же причине украинцы также должны иметь рычаги влияния. Но они также должны быть готовы к уступкам для достижения соглашения. Это будет очень трудно, но такие конфликты, с их исторической основой, требуют много дипломатии и сложной работы". . Этот конфликт должен завершиться", – подытожил Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат Трампа на должность главы Пентагона ответил, бросят ли США Украину. Новая администрация Белого дома стремится завершить российское вторжение на условиях, выгодных Украине. Инициатива этого процесса исходит от избранного президента Дональда Трампа.

Об этом рассказал кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе, его выступление транслировалось на американском канале C-SPAN. Отвечая на вопрос о том, пытается ли Трамп "кинуть Украину", Хегсет заявил, что новый президент четко выразил желание достичь завершения войны.