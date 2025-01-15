Заканчиваются люди: кандидат Трампа в госсекретари США посоветовал Украине идти на уступки

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Лиля Воробьева
Кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио, предложенный Дональдом Трампом, выразил мнение, что завершение войны в Украине должно стать официальной политикой Соединенных Штатов. Для достижения мира, по его словам, необходимы уступки с обеих сторон. Об этом сообщает NBC News .
Марко Рубио и Трамп (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что Россия не способна захватить всю Украину из-за ее значительных размеров и храбрости украинцев, отчаянно защищающих свою землю. Однако Рубио также выразил мнение, что полностью вытеснить российские войска с оккупированных территорий будет очень тяжело.
Сенатор подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта требует сложных дипломатических усилий, а также готовности к уступкам как со стороны России, так и Украины и США.
Сенатор также выразил обеспокоенность тем, что Путин пытается усилить свое влияние, чтобы заставить Украину согласиться на нейтралитет и в будущем снова начать агрессию.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандидат Трампа на должность главы Пентагона ответил, бросят ли США Украину. Новая администрация Белого дома стремится завершить российское вторжение на условиях, выгодных Украине. Инициатива этого процесса исходит от избранного президента Дональда Трампа.Об этом рассказал кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе, его выступление транслировалось на американском канале C-SPAN. Отвечая на вопрос о том, пытается ли Трамп "кинуть Украину", Хегсет заявил, что новый президент четко выразил желание достичь завершения войны.
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