Закончится ли война после встречи на Аляске: что уже говорят в Белом доме

Белый дом начал медийную кампанию, цель которой – дать понять, что прорыва по результатам встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа может и не быть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп и другие представители администрации американского президента дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине, при этом использовали такие термины, как "слушание" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

Президент США и его команда также в основном воздерживаются от прогнозирования возможных результатов встречи и отмечают, что, вероятно, потребуются дальнейшие встречи с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы достичь какого-либо конкретного прогресса в вопросе прекращения огня.

Белый дом также дал понять, что не будет твёрдых обещаний относительно результатов пятничной встречи в Анкоридже, и подробностей пока мало. При этом сам Трамп дал неоднозначные сигналы о том, что произойдёт.

"Это своего рода упражнение для нынешнего президента в том, чтобы послушать друг друга", — заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт.

"Послушайте, будет присутствовать только одна сторона, вовлечённая в эту войну. Поэтому президенту предстоит поехать и, опять же, получить более твёрдое и лучшее понимание того, как мы можем, надеюсь, положить конец этой войне".

При этом сам Трамп заявил журналистам, что разговор с Путиным "будет хорошим, но может быть и плохим". Он также выразил надежду на скорую организацию второй встречи с участием Путина и Зеленского, но допустил, что, возможно, она вообще не состоится.

