Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Даррен Битти оказался в центре скандала после того, как СМИ узнали о его тесных связях с семьей приближенного к Кремлю бизнесмена. Как выяснила The Telegraph , жена Битти Юлия Кириллова является племянницей Сергея Черникова , российского миллионера и бывшего чиновника, который помогал Владимиру Путину прийти к власти в 2000 году.

Даррен Битти (фото из открытых источников)

По данным расследования, Черников не только финансировал первую президентскую кампанию Путина, но и впоследствии занимал должности в госструктурах России, в частности, в Минприроды и Общественной палате, созданной Кремлем. В 2005 году его состояние оценивалось в $150 миллионов.

Юлия Кириллова, которая росла в Москве и училась в Канаде и США, переехала в Вашингтон за неделю до того, как ее муж вступил в Госдеп США. В мае 2021 года пара вышла замуж во Флориде.

Еще до своего предназначения Даррен Битти публично выражал симпатию к Путину. В постах 2021 года он называл российского лидера "храбрым и сильным", а также утверждал, что тот сделал для американских консерваторов больше, чем любой политик-республиканец. Битти также резко критиковал внешнюю политику США, называя ее "глобалистской империей".

После вступления в должность Битти инициировал закрытие Центра по противодействию дезинформации, занимавшемуся разоблачением российской пропаганды. Это произошло в апреле 2025 года на фоне роста угроз со стороны Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио пошел против Трампа из-за его позиции в РФ . Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на том, чтобы президент Дональд Трамп ввел новые санкции против России из-за провала переговоров по прекращению огня в Украине. Однако американский лидер пока уклоняется от этого, сообщает New Lines Magazine со ссылкой на источники.

20 мая Рубио выступил перед Сенатским комитетом по международным делам, ранее возглавлявшим. Обсуждая вопрос уступок администрации Трампа России, он подчеркнул, что действующие санкции не отменены, а США продолжают поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, кроме короткого перерыва в марте.