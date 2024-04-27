После оказания американской помощи в размере $61 млрд Запад потребует от Украины успехов на фронте.

США согласовали новый пакет помощи для Украины. Фото из открытых источников

Обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман считает, что Киев может столкнуться с давлением со стороны Запада, который потребует показать военные успехи перед выборами в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи.

При этом сам обозреватель сомневается, что новая помощь США позволит Украине остановить наступление РФ. По его мнению, американское вооружение поможет разве что замедлить продвижение россиян.

Лоуренс Фридман считает, что украинским войскам понадобится немало времени, чтобы оправиться от сложного начала года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.