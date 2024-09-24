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Западные союзники сигнализируют РФ, что не будут усиливать Украину и готовы встретиться с Путиным

Встреча с Путиным может состояться перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии

24 сентября 2024, 17:48 comments3731
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Ткачик Олеся

По информации Bloomberg , западные официальные лица пытались снизить ожидания плана прекращения войны, который президент Владимир Зеленский представляет на этой неделе в Нью-Йорке, заявив, что они не видят в нем прорыва в конфликте с Россией.

Западные союзники сигнализируют РФ, что не будут усиливать Украину и готовы встретиться с Путиным

США и РФ

Как сообщил изданию один из официальных лиц, знакомый с разговорами Зеленского с лидерами иностранных государств, президент Украины якобы не смог изменить правила игры. Другой чиновник назвал план победы Украины "списокм желаний".

Bloomberg отмечает, что мрачная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется в должность после выборов только через шесть недель.

По крайней мере, один из союзников в комментарии изданию высказал предположение, что пришло время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным. При этом чиновники в разговоре с Bloomberg отметили, что якобы Зеленскому следует объяснить, как может выглядеть мир для Украины.

"Нет признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей Группы 20 в Бразилии, назначенной на ноябрь. Западные лидеры сигнализировали, что они не желают идти гораздо дальше в удовлетворении требований Украины относительно еще более совершенного оружия. Американские официальные лица, например, пытались развеять надежды на то, что они одобрят просьбу Киева использовать их ракеты большой дальности для поражения целей в глубине российской территории", — пишет издание со ссылкой на источник из круга официальных лиц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что союзники Украины уже откровенно говорят о том, что часть территорий Украины останется под оккупацией.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-24/ukraine-s-allies-play-down-hopes-for-zelenskiy-s-victory-plan-breakthrough
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