Трамп предположил, что может обратиться в Китай за помощью по урегулированию российско-украинской войны. Соответствующее заявление он сделал во время общения со СМИ.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп предположил, что может попросить Китай оказать содействие в мирном урегулировании конфликта в Украине. Он ответил положительно на вопрос журналиста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин согласился, чтобы Китай фактически аннексировал Россию . Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приветствует создание и перенос китайских производств на ее территорию. Как говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, производства — это, прежде всего, квалифицированная рабочая сила в достаточном количестве и за приемлемую стоимость, а не территории, ресурсы, налоги и т.д. И квалифицированная рабочая сила для крупных производств — то, чего нет у России, вместо этого имеет Китай.

"Соответственно, это заявление Путина, вероятно, можно читать как согласие на аннексию России Китаем. Все по стандартной для КНР схеме: строительство производственных мощностей, для этого перевозка китайской техники и китайских строителей с семьями, сразу строительство китайского городка, тогда перевозка работников нового производства с семьями, — расширение городка", — подчеркнул город.

По его словам, китайцы всегда так поступают — поэтому, несмотря на проигрыш по стоимости, страны предпочитают заключать аналогичные соглашения с более дорогими турками или еще кем-то, кто немедленно не будет формировать свой анклав вокруг законтрактованной деятельности.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что синхронно с заявлением Путина о "перенесении китайских производств" вместе с китайским населением было сделано заявление главой комитета и иностранных дел Сената США Джимом Ришем: "Я настоятельно рекомендую любой стране Западного полушария не сближаться с Китаем".

