США проголосовали в ООН против украинской резолюции, осуждающей российскую агрессию. При этом документ все же получил поддержку большинства стран-членов ООН.

США поддержали РФ. Фото из открытых источников

"Запомните этот день. 24 февраля 2025 году, ровно через 3 года от полномасштабного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты Америки официально присоединились к группе государств-изгоев. США проголосовали против резолюции, осуждающей российскую агрессию. Против резолюции проголосовали США, Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль, КНДР, ЦАР, Буркина Фасо, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Мали, Судан, Нигер, Никарагуа, Палау и Маршалловы Острова. Украинскую резолюцию поддержали 93 страны, против – 18", — подчеркнул политолог Владимир Горбач.

Политолог добавил, что с сегодняшнего дня "место лидера свободного мира объявляется вакантным".

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.