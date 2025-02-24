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Марьян Ощановский
США проголосовали в ООН против украинской резолюции, осуждающей российскую агрессию. При этом документ все же получил поддержку большинства стран-членов ООН.
США поддержали РФ. Фото из открытых источников
Политолог добавил, что с сегодняшнего дня "место лидера свободного мира объявляется вакантным".
Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.
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