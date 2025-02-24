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"Запомните этот день": США и РФ оформили дружбу в ООН

Штаты отказались осудить агрессию РФ

24 февраля 2025, 21:10
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Марьян Ощановский

США проголосовали в ООН против украинской резолюции, осуждающей российскую агрессию. При этом документ все же получил поддержку большинства стран-членов ООН.

"Запомните этот день": США и РФ оформили дружбу в ООН

США поддержали РФ. Фото из открытых источников

"Запомните этот день. 24 февраля 2025 году, ровно через 3 года от полномасштабного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты Америки официально присоединились к группе государств-изгоев. США проголосовали против резолюции, осуждающей российскую агрессию. Против резолюции проголосовали США, Россия, Беларусь, Венгрия, Израиль, КНДР, ЦАР, Буркина Фасо, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Мали, Судан, Нигер, Никарагуа, Палау и Маршалловы Острова. Украинскую резолюцию поддержали 93 страны, против – 18", — подчеркнул политолог Владимир Горбач.

Политолог добавил, что с сегодняшнего дня "место лидера свободного мира объявляется вакантным".

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02fQ6Jd3iehXv72Nv5bkbLspAAh9gMoAbkx1HoTTnX5X3zyNWjDhSd6KZhWRnG6iGvl
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