Зараженных кроликов-франкенштейнов с "щупальцами" на головах заметили в США (ФОТО)

Жители Форт-Коллинза в штате Колорадо сообщили об ужасном зрелище, когда в местных парках заметили диких кроликов с жуткими наростами на мордашках, похожими на черные щупальца. Фото животных быстро разлетелись соцсетями, вызвав дискуссии о так называемых "кроликах-франкенштейнах".

Кролик заражен CRPV. Фото из открытых источников

Как оказалось причиной такого вида кроликов стала инфекция под названием вирус папилломы хлопкового хвоста (CRPV) – редкое, но хорошо задокументированное заболевание. Из-за характерных особенностей заражения кроликов, оно в прошлом породило легенду о "шакалопах" — мифическом кролике с рогами.

Что такое CRPV и как он выглядит

По данным ScienceDirect, CRPV принадлежит к семейству папилломавирусов и вызывает кожные папилломы у кроликов. На ранних этапах инфекция проявляется красными, выпуклыми пятнами на коже, которые впоследствии превращаются в бородавчатые наросты. Со временем они могут начать расти вокруг рта, щек и глаз, образуя черные "щупальца", которые многих пугают своим видом.

Кролики заражены CRPV

В некоторых случаях папилломы становятся злокачественными, что чревато для жизни животного. В дикой природе кролики с такими наростами часто погибают от истощения, ведь из-за опухолей они упускают возможность нормально видеть, слышать и есть.

Опасен ли CRPV для людей

Медики отмечают, что нет доказательств того, что CRPV передается человеку. Однако власти в США советуют избегать любого контакта с зараженными животными. Служба парков и дикой природы Колорадо призывает жителей сообщать о случаях заражения и держаться подальше от больных кроликов.

Кролик заражен CRPV

Владельцам домашних кроликов советуют предотвращать контакт любимцев с дикими животными и защищать их от насекомых-переносчиков, таких как комары и клещи.

Как распространяется вирус CRPV

В отличие от прямого контакта между животными, CRPV обычно передается через укусы насекомых – в частности, комаров и клещей. Именно они переносят инфекцию от зараженных кроликов на здоровых.

Для домашних животных ветеринары могут удалять опухоли хирургическим путем на ранних стадиях во избежание перерождения в рак. В дикой природе это практически невозможно, поэтому большинство зараженных особей гибнет естественным путём.

Хотя кролики с "рогами" или "щупальцами" выглядят как персонажи из фильмов ужасов, это реальная инфекция, угрожающая диким популяциям в США. Ученые продолжают исследовать CRPV как модель для изучения канцерогенеза, а экологи призывают людей быть осторожными и не подкармливать или затрагивать больных животных.

