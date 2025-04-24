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Затем отношение будет другим: Трамп назвал свой дедлайн для Украины и России

Трамп заявил, что имеет собственный дедлайн в вопросе мирных переговоров

сегодня, 20:30
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет свой крайний срок в вопросе достижения мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ в ходе встречи с премьер-министром Норвегии.

Затем отношение будет другим: Трамп назвал свой дедлайн для Украины и России

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На вопрос журналистов о наличии персонального дедлайна мирных переговоров между Украиной и Россией, Трамп подтвердил, что такой срок у него есть. Он отметил, что после его наступления отношение к ситуации изменится.

"У меня есть собственный дедлайн. И мы хотим, чтобы это было быстро. И премьер-министр нам помогает. Он хочет, чтобы это произошло. Поэтому у нас есть дедлайн, и после него отношение к нам будет совсем другим. Но я думаю, что это (мирное соглашение, — ред.) имеет очень хорошие шансы быть сделанным", — заявил Трамп'ер во время разговора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обстрел Киева не убедил Трампа в намерениях Путина . Президент США Дональд Трамп настаивает, что Украина и Россия "хотят мира" после того, как Россия нанесла самый большой за последние месяцы удар по Киеву.

Президент Дональд Трамп заявил журналистам в зале Кабинета министров в четверг, что он все еще верит, что президент России Владимир Путин серьезно настроен по мирному соглашению, несмотря на то, что Россия ночью нанесла наибольшую волну атак на Киев за девять месяцев, пишет издание CNN.
"Мы очень уверены, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол — мы ждем долго, они должны сесть за стол, и я думаю, что мы достигнем мира", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос CNN во время обеденной встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.



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