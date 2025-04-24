Затем отношение будет другим: Трамп назвал свой дедлайн для Украины и России

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет свой крайний срок в вопросе достижения мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ в ходе встречи с премьер-министром Норвегии.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
На вопрос журналистов о наличии персонального дедлайна мирных переговоров между Украиной и Россией, Трамп подтвердил, что такой срок у него есть. Он отметил, что после его наступления отношение к ситуации изменится.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обстрел Киева не убедил Трампа в намерениях Путина . Президент США Дональд Трамп настаивает, что Украина и Россия "хотят мира" после того, как Россия нанесла самый большой за последние месяцы удар по Киеву.
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