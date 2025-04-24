Затем отношение будет другим: Трамп назвал свой дедлайн для Украины и России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет свой крайний срок в вопросе достижения мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ в ходе встречи с премьер-министром Норвегии.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

На вопрос журналистов о наличии персонального дедлайна мирных переговоров между Украиной и Россией, Трамп подтвердил, что такой срок у него есть. Он отметил, что после его наступления отношение к ситуации изменится.

"У меня есть собственный дедлайн. И мы хотим, чтобы это было быстро. И премьер-министр нам помогает. Он хочет, чтобы это произошло. Поэтому у нас есть дедлайн, и после него отношение к нам будет совсем другим. Но я думаю, что это (мирное соглашение, — ред.) имеет очень хорошие шансы быть сделанным", — заявил Трамп'ер во время разговора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обстрел Киева не убедил Трампа в намерениях Путина . Президент США Дональд Трамп настаивает, что Украина и Россия "хотят мира" после того, как Россия нанесла самый большой за последние месяцы удар по Киеву.