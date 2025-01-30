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Завершение войны 9 мая: как РФ и ее союзники собираются повлиять на Трампа

Россия и ее западные сторонники пытаются понять, готов ли Трамп завершать войну в Украине на условиях Москвы

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

Заявления о возможном окончании войны 9 мая 2025 года сознательный информационный вброс, направленный на формирование определенного сценария для команды Дональда Трампа, европейских стран и других государств, заявил в эфире Эспрессо генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Завершение войны 9 мая: как РФ и ее союзники собираются повлиять на Трампа

Дональд Трамп

"Материалы, появившиеся в публичном пространстве по окончании войны 9 мая, – это умышленный вброс для того, чтобы дать модель такого сценария для действий и команде Трампа, и европейцам, и третьим странам", – отметил эксперт.

По его мнению, речь идет о зондаже, организованном Россией и ее сторонниками на Западе. Эксперт считает, что в команде Трампа есть люди, которые могут поддержать такой сценарий — прекращение боевых действий без надлежащих гарантий для Украины, в том числе без вступления в НАТО и без достаточных военных ресурсов. Впрочем, подчеркивает Маломуж – это абсурдная модель, которая выгодна исключительно России.

По его словам, Кремль пытается продвигать этот сценарий по разным каналам, особенно через окружение Трампа.

Именно поэтому, добавляет эксперт, Украине следует работать с новой администрацией США, чтобы донести четкую перспективу и реалии ситуации. Имея большой опыт взаимодействия с американцами и европейцами, могу сказать, что в сложных военных конфликтах простые решения не работают. Американцы часто предлагают решить вопрос путем нанесения удара или закреплением разграничительной линии, но это не является эффективной моделью, подытожил Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый план "завершения" войны за 100 дней приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-umisniy-vkid-general-malomuzh-pro-stsenariy-zakinchennya-viyni-9-travnya
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