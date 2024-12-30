"Завершение войны будет сложнее, чем казалось": Трамп изменил свое отношение к обещанию быстрого мира, - The Hill

Избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании сделал многочисленные амбициозные обещания, в частности, завершить войну в Украине до вступления в должность и улучшить экономику США за счет тарифов. Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что выполнение этих обещаний может быть гораздо сложнее, чем он первоначально предполагал, сообщает The Hill.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Трамп не раз заявлял, что сможет быстро завершить конфликт между Украиной и Россией. Во время сентябрьских дебатов он утверждал, что война может закончиться еще до официального вступления в должность. Однако со временем он признал, что достичь мира в Украине будет труднее, чем снизить напряженность на Ближнем Востоке.

На пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго Трамп отметил, что урегулирование ситуации требует готовности как президента Украины Владимира Зеленского, так и российского лидера Владимира Путина идти на компромиссы. Однако он не уточнил, какие уступки должны быть сделаны с обеих сторон.

Владимир Зеленский, в своем интервью Fox News, заявил, что для Трампа будет "легко" повлиять на Путина.

"Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика сильнее", — отметил Зеленский.

Трамп также обещал снизить цены на продукты путем увеличения энергоснабжения, не раз критикуя администрацию Байдена за высокий уровень инфляции. Он заявлял, что снижение стоимости товаров станет одним из его главных приоритетов.

Однако в более поздних интервью Трамп стал более осторожным по поводу этих обещаний. В интервью для журнала Time он отметил: "Трудно снизить то, что уже поднялось".

Демократы уже обвинили Трампа в нарушении своих обещаний еще до начала его президентства. Сенатор Элизабет Уоррен в своем посту на платформе X написала: "Кандидат Трамп пообещал снизить цены на продукты, но теперь кажется, что он даже не пытается".

Несмотря на амбициозные заявления по поводу завершения войны в Украине и экономических реформ, реализация обещаний Трампа встает перед трудностями. На фоне его заявлений о сложности разрешения глобальных конфликтов и экономических вопросов критики отмечают, что предвыборная риторика Трампа может существенно отличаться от реальных действий.

Портал "Комментарии" ранее писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп потребовал европейским странам увеличить их расходы на военную помощь Украине. Это решение, как отмечает The Washington Post, направлено на уменьшение финансовой нагрузки на Соединенные Штаты в контексте поддержки Украины в области безопасности.