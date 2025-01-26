Завершение войны в Украине: Трамп будет говорить с основным спонсором РФ

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений по поводу возможного завершения войны в Украине. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Артур Харитонов, решение этого вопроса для Трампа будет сложно без участия еще одного влиятельного игрока.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, президенту США придется обязательно проводить переговоры с Китаем и его лидером Си Цзиньпином. Правда в том, говорит эксперт, Китай играет ключевую роль в войне России против Украины, обеспечивая Москву необходимыми ресурсами. Пекин не собирается менять свою позицию, Харитонов.

При этом эксперт убежден, что Администрация Трампа имеет широкий спектр рычагов влияния на Китай. Сам же президент уже определил сферы влияния США, в частности, в Арктике, Тихом и Индийском океанах, Африке и Латинской Америке. Во всех этих регионах он будет оказывать давление на Китай.

По словам эксперта, одним из главных инструментов давления могут стать тарифы на китайские товары, которые могут достичь 100% в случае продвижения Пекином идеи валюты БРИКС, угрожающей доллару США.

Харитонов также отметил, что Трамп может даже посетить Пекин, чтобы лично обсудить с Си Цзиньпин прекращение войны в Украине и ее последствия для Китая.

"Трамп будет не просто говорить о том, что он собирается делать, а сразу будет делать, а потом говорить. Это будет его ключевое отличие от администрации Джо Байдена. Однако в то же время он планирует разговор с Кремлем", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, как считает Харитонов, для Трампа завершение войны в Украине – не самоцель. Он рассматривает ситуацию более широко и считает, что Китай уже победил в войне, фактически подчинив Россию. Однако Трамп намерен изменить этот баланс, ведь доступ Китая к Арктике для него более значим.

Именно поэтому в рамках его кампании активно рассматриваются вопросы Гренландии и Аляски. Поскольку у России нет возможности финансировать проекты в Арктике, Китай пытается взять их под свой контроль.

"Для нас это означает, что соглашение по Украине, которое будет заключать Трамп, будет включать попытки оторвать Россию от китайской пуповины", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, потеря России для Китая означает крах глобальной экспансии Пекина, ведь именно Россия является ключевой ресурсной базой для китайской экономики. Однако удастся ли Трампу достичь этой цели пока неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа сравнивают с Чемберленом, который дал толчок Второй мировой войне.



