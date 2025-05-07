Завершение войны в Украине: Трамп заявил, что «время принимать решение»

Трамп заявил, что "пора принимать решение" для украинского урегулирования. Такое заявление он сделал комментируя слова Венса о том, что РФ слишком много хочет.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Журналистка рассказала о словах Венса: " Россия просила слишком много, чтобы закончить войну. Учитывая это, уверены ли вы до сих пор, что…" В ответ президент США Дональд Трамп спросил, когда он (вицепрезидент Джей Ди Венс — ред.) об этом сказал? Журналистка сообщила, что сегодня утром.

" Что же, возможно, вы правы. Он может знать некоторые вещи, потому что я занимался этим и некоторыми другими вопросами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится", — заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ицепрезиденте США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия должны пойти на прямые переговоры друг с другом, чтобы закончить войну. По его словам, Россия требует "слишком много" по завершению конфликта.

Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, где заявил, что США не могут быть посредником по некоторым вопросам между Украиной и Россией. Вэнс подчеркнул, что Кремль выдвинул свои претензии, а Украина передала "лист бумаги в наши руки" со своими условиями.

"Мы считаем, что россияне требуют слишком много. Между позициями украинцев и россиян существует большая пропасть… Вероятно, невозможно быть посредником в этом вопросе без каких-либо прямых переговоров между Россией и Украиной", — сказал Венс.

Вице-президент США считает, что следующим этапом должны стать прямые переговоры между Украиной и Россией по окончании войны.

"Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, — чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора… Это очень важно для россиян и украинцев — начать говорить друг с другом", — добавил Венс.

