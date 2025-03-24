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Завершилась встреча США и РФ: делегации говорили 12 часов

Делегации обсуждали войну в Украине

сегодня, 22:05
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Марьян Ощановский

Российская и американская делегации завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. На встрече стороны обсуждали российско-украинскую войну.

Завершилась встреча США и РФ: делегации говорили 12 часов

США и РФ завершили встречу. Фото из открытых источников

По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами. По ее итогам 25 марта США и РФ распространят совместное заявление.

Как известно, встреча проходила в закрытом формате на территории отеля Ritz-Carlton. Россию на переговорах с американской делегацией представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российскую сеть по дискредитации Украины разоблачила разведка Австрии. Пропагандистскую работу начали через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину — тогда создали центр. Значительную роль в планировании дезинформационной кампании, как рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, играла подозреваемая в шпионаже гражданка Болгарии. Также она действовала как контактное лицо разведки РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США найдена мертвой бывшая федеральная прокурорка Джессика Абер, занимавшаяся расследованиями по истокам ЦРУ, финансового мошенничества россиян и военных преступлений в Украине. Бывшую прокурорку США в Восточном округе Виргинии Джессику Абер обнаружили мертвой у ее дома в субботу, 22 марта. Полиция Александрии (штат Вирджиния) обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти отметили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, причиной могло стать хроническое заболевание.



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Источник: https://t.me/rian_ru/286729
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