Российская и американская делегации завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. На встрече стороны обсуждали российско-украинскую войну.

США и РФ завершили встречу. Фото из открытых источников

По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами. По ее итогам 25 марта США и РФ распространят совместное заявление.

Как известно, встреча проходила в закрытом формате на территории отеля Ritz-Carlton. Россию на переговорах с американской делегацией представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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