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Завершить войну до зимы: в США рассказали, удастся ли Зеленскому реализовать такой план

В Пентагоне считают, что Путин до сих пор не заинтересован в мирных переговорах

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей
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В Пентагоне не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года, как это ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. К таким выводам в США пришли, анализируя ситуацию на фронте в Украине, а также исходя из заявлений президента РФ Владимира Путина. Все это показывает, что Кремль намерен продолжать атаки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера Пентагона Джона Кирби в интервью "Bloomberg".

Завершить войну до зимы: в США рассказали, удастся ли Зеленскому реализовать такой план

Фото: спикер Пентагона Джон Кирби (Getty Images)

С таким заявлением Джон Кирби выступил в ответ на вопрос журналиста, осуществима ли такая цель, как ожидание президента Зеленского, что война закончится до конца года.                                                         

Спикер Пентагона отметил, что США хотели бы, чтобы боевые действия в Украине прекратились уже сегодня. Это действительно может произойти, если президент РФ решится сделать правильные вещи. Но сегодня со стороны России не прослеживается желание идти на переговоры. Путин лишь показывает, что он заинтересован эскалации и он и дальше хочет военным путем достигать поставленные цели.

Джон Кирби подчеркнул, исходя из сложившейся обстановки США и дальше будут помогать Украине укреплять и удерживать оборону.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-06-29/putin-shouldn-t-view-bolstering-of-forces-as-provocation-video
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