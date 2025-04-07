Заявит, что его предали: Трамп определился с человеком, которого сделает виновным во всех провалах

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Ткачик Олеся
Миллиардер Илон Маск, который в последнее время все теснее взаимодействует с бывшим президентом США Дональдом Трампом, может в будущем оказаться в неудобном положении из-за своей политической активности, предположил американский общественный и политический деятель Юрий Рашкин.
Дональд Трамп
В этом контексте он упомянул об одном из недавних публичных жестов Маска — во время кампании в поддержку кандидата-республиканца в Верховный суд штата Висконсин предприниматель выступал в забавной шапке в виде головки сыра. Несмотря на вложенные более 20 миллионов долларов, кандидат, поддерживаемый Масками, потерпел поражение — победу одержала представительница, которую поддерживали демократы.
Рашкин отметил, что сейчас многие решения в США, похоже, проходят в интересах Маска. К примеру, были введены новые тарифы против иностранных автопроизводителей, что создает благоприятные условия для Tesla. Трамп даже публично хвалил продукцию компании в Белом доме. Кроме того, Вашингтон признал посла ЮАР, родины Маска, персоной нон решетки.
В то же время растет возмущение со стороны общественности по поводу растущего влияния Илона Маска и созданного им Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Уже прошли первые акции протеста, направленные как против Tesla, так и против самого бизнесмена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Маск усугубляет публичный конфликт с командой Трампа.
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