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Заявление госсекретаря США о завершении войны между РФ и Украиной: что предлагает Вашингтон

Госсекретарь США Рубио заявил, что для завершения войны между РФ и Украиной нужны компромиссы с обеих сторон

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно лишь при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Рубио сделал во время общения с журналистами сразу после утверждения в должности госсекретаря США, сообщает "CNN".

Заявление госсекретаря США о завершении войны между РФ и Украиной: что предлагает Вашингтон

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это также будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить", – отметил глава Госдепа.

В то же время госсекретарь воздержался от конкретики относительно того, чем именно Украина должна уступить. Он подчеркнул, что ключ к успеху лежит в дипломатии.

"Мы не будем забегать вперед, говоря о деталях. Переговоры такого уровня должны вестись через дипломатию, а не на публичных форумах. И очевидно, что окончательные решения относительно того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы – как украинцы, так и россияне", – высказался Марко Рубио.

На вопрос о сроках прекращения огня топ-дипломат США ответил, что это будет главным приоритетом президента, поэтому действия начнутся почти немедленно. Уже сейчас создается основа для переговоров, но это будет сложный процесс.

Рубио подчеркнул, что Россия является агрессором в этой войне и настоял на необходимости ее завершения.

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