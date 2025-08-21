Заявление Трампа об "обмене территорий" между Украиной и РФ вывело из себя американцев: что произошло

После того, как президент США Дональд Трамп предложил России и Украине возможность "обмена территориями" как элемент потенциального мирного соглашения, подавляющее большинство американцев высказались против того, чтобы РФ получила украинские земли после завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Economist/YouGov, которые приводит The Hill.

Американцам задали вопрос, какую именно часть украинской территории, по их мнению, может получить Россия после окончания войны. 68% респондентов ответили, что Москва не должна получить ни одного куска украинской земли.

Еще 21% участников опроса затруднились с ответом. 5% считают допустимым передать РФ часть территорий, 2% — половину, и только 1% выступает за передачу большей части Украины.

Опрос проводился с 15 по 18 августа, в нем приняло участие 1568 человек, а статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему обмен территориями между Украиной и Россией не реалистичный сценарий. Он подчеркнул, что нет никаких юридических, физических или военных оснований для такого шага, и это неоднократно отмечалось ранее.

"Россияне уже долгое время не могут прорвать оборону у Покровска. Хотя определенное продвижение наблюдается, серьезных прорывов на фронте нет. Это создает давление на кремлевское руководство. Возможно, именно поэтому они чаще поднимают тему отступления Украины, чтобы хоть как-то оправдать свое положение после более чем 1200 дней войны", — отметил Ступак.

Между тем издание Axios сообщает, что во время переговоров с Путиным Дональд Трамп заявил, что вопросы территорий должны обсуждаться непосредственно с Владимиром Зеленским. Кроме того, Трамп порекомендовал российскому лидеру "быть реалистом".

По той же информации, в ходе обсуждения Путин высказал идею о возможности предоставления Украине международных гарантий безопасности, предложив включить в число гарантов Китай.

