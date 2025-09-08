logo

Зеленская встретится с Меланией Трамп: известная дата
Зеленская встретится с Меланией Трамп: известная дата

Елена Зеленская и Мелания Трамп встретятся во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке для обсуждения похищенных Россией украинских детей.

8 сентября 2025, 15:20
Slava Kot

Первая леди Украины Елена Зеленская подтвердила, что планирует встречу с первой леди США Меланией Трамп во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце сентября.

Зеленская встретится с Меланией Трамп: известная дата

Елена Зеленская встретится с Меланией Трамп. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в понедельник Зеленская сообщила, что Мелания Трамп в этом году не будет участвовать в саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Впрочем, стороны уже договорились о личной встрече в Нью-Йорке на заседаниях высокого уровня Генассамблеи ООН, запланированных на 22–25 сентября.

"Мы планируем встретиться во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца", – отметила Зеленская.

В августе этого года во время встречи на Аляске Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо Мелании Трамп. В нем она призвала российского диктатора позаботиться о будущем детей, в том числе незаконно вывезенных из Украины.

Позже, 18 августа, президент Владимир Зеленский передал Дональду Трампу письмо от своей жены для Мелании. В нем Елена Зеленская поблагодарила за ее внимание к проблеме похищения украинских детей Россией и за обращение к Путину.

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла не менее 19 500 украинских детей с временно оккупированных территорий. Около 1500 детей удалось вернуть домой. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в депортации и незаконном перемещении украинских несовершеннолетних.

Ожидается, что тема защиты прав детей станет ключевой темой в ходе разговора Зеленской и Мелании Трамп в Нью-Йорке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна реакция Мелании Трамп на письмо от Зеленской об украинских детях.

Также "Комментарии" писали о том, что было в письме, которое Мелания Трамп написала Путину.



