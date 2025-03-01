Зеленский должен был капитулировать на камеру: что ждет Украину после отказа сдаться РФ

Встреча в Белом доме между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом начиналась очень хорошо, впрочем, завершилась огромным конфликтом. Как отметил политолог Владимир Фесенко, сейчас речь идет не просто об "американских горках", а о настоящем кризисе в отношениях между Зеленским и Трампом.

Зеленский и Трамп

"Чего-то подобного я ждал во время предстоящих мирных переговоров, но произошло гораздо раньше. Учитывая, что было неделю назад, что произошло сейчас, чрезвычайную эмоциональность и Зеленского и Трампа, и провокационную роль Джей Ди Венса, это случилось бы неизбежно. Сейчас нужно думать о последствиях, о том, как минимизировать негативное влияние сегодняшних событий со стороны США, что и как делать дальше", — отметил Фесенко.

При этом он добавил, что с очень высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров.

На самом деле, добавляет военный эксперт Михаил Самусь, Трамп потребовал капитуляции Украины. По его убеждению, об этом свидетельствует фраза Трампа о том, что у Украины нет карт на руках, а значит, по логике, нужно сдаваться.

"Можно ли было согласиться? Думаю, не было смысла. Потому что США не собирались помогать дальше. Соглашение за счет слабого – слишком просто. Но не вышло. Дальше будет тяжело, но хотя бы без иллюзий. Но по крайней мере 500 млрд долларов сэкономили на недрах", – написал в Фейсбуке Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность прекращения огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, есть мнение, что этот раунд переговоров все же имеет своего победителя и им стала Европа.



