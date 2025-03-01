Зеленский должен был капитулировать на камеру: что ждет Украину после отказа сдаться РФ

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Ткачик Олеся
Встреча в Белом доме между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом начиналась очень хорошо, впрочем, завершилась огромным конфликтом. Как отметил политолог Владимир Фесенко, сейчас речь идет не просто об "американских горках", а о настоящем кризисе в отношениях между Зеленским и Трампом.
Зеленский и Трамп
При этом он добавил, что с очень высокой вероятностью на время можно закрыть тему мирных переговоров.
На самом деле, добавляет военный эксперт Михаил Самусь, Трамп потребовал капитуляции Украины. По его убеждению, об этом свидетельствует фраза Трампа о том, что у Украины нет карт на руках, а значит, по логике, нужно сдаваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа резко упала вероятность прекращения огня на фронте весной, отметил политолог Вадим Денисенко. Впрочем, есть мнение, что этот раунд переговоров все же имеет своего победителя и им стала Европа.
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