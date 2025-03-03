Зеленский должен уйти в отставку: у Трампа сделали новое заявление

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку.

Зеленский не собирается в отставку. Фото из открытых источников

Журналист CNN спросил министра, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", – ответил Говард Лютник.

Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".

"Трамп собирается выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России, а какие в отношении Украины, чтобы привлечь их к столу переговоров", — сказал министр торговли США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.