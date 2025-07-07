Зеленский и Трамп обсуждали увольнение чиновника: кто в зоне риска

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали замену украинского посла в Соединенных Штатах, сообщила журналистка Bloomberg Дарья Краснолуцкая.

Зеленский и Трамп обсуждали замену посла Украины в США

Дарья Краснолуцкая на платформе X сообщила, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали увольнение посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в пятницу, согласно словам человека, осведомленного с вопросом", — заявила Краснолуцкая.

По ее словам, вместо занимающей должность посла Украины в США Оксаны Маркаровой может заменить действующий премьер-министр Денис Шмыгаль об увольнении которого последние недели активно распространяется информация.

Кроме Шмыгаля, в списке на назначение послом Украины в Соединенные Штаты также называют вице-премьер-министра Ольгу Стефанишин, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.

Это уже не первые сообщения из США с призывом уволить Маркарову. Ранее американская сторона потребовала заменить посла после встречи Зеленского с губернатором-демократом в Пенсильвании перед президентскими выборами в США.

Оксана Маркарова была назначена послом Украины в США 25 февраля 2021 года указом президента Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР рассказали о перестановках в правительстве. Кто может стать новым премьер-министром.

Также "Комментарии" писали, что Келлог отреагировал на разговор Зеленского и Трампа.