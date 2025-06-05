Зеленский или Путин: на Западе прямо ответили, кто для Трампа большее зло

Президент США Дональд Трамп понимает, что из-за неготовности идти на уступки лидеров России и Украины все его планы рушатся. Именно поэтому Дональд Трамп раздражен, однако он давно испытывает "особую враждебность" к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в материале The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, американский лидер говорил о прекращении поставок оружия в Украину и не раз заявлял, что Зеленский является "плохим парнем", который "подводит мир к грани ядерной войны".

В то же время Трамп акцентировал, что понимает Украину, которая борется против врага, который настроен продолжать обстреливать ее города.

Западные аналитики обратили внимание, что Трамп более уважительно относится к Путину, агрессору в этом конфликте, хотя иногда выражает свое разочарование. При этом он не критикует Путина.

Журналисты напомнили, что перед вступлением в должность республиканец обещал быстро положить конец войне, уверял, что у него "очень, очень хорошие отношения" с российским лидером.

Также известно, что президент США хотел ввести дополнительные санкции против России, однако пока не делает этого. Кроме того, Трамп не ответил, поддержит ли двухпартийный законопроект Сената, инициатором которого является его союзник-республиканец Линдси Грэм, предусматривающий ведение жестких экономических санкций против РФ.

В то же время в среду американский лидер поделился в соцсетях статьей колумниста Washington Post Марка Тиссена, который отметил, что законопроект о санкциях даст Трампу рычаги влияния на Путина.

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